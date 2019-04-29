Умер создатель российского «борта № 1»

Он скончался на 94-м году жизни. Он был вторым генеральным конструктором в бюро после Сергея Ильюшина и руководил предприятием 35 лет, пишет « ».

В 1943 году Новожилов поступил в МАИ, а в 1948 пришел на практику в ОКБ Ильюшина, которому и посвятил всю свою жизнь. Авиаинженер принимал участие в создании Ил-14, Ил-46, Ил-40, Ил-54.

В 1958 Ильюшин назначил Новожилова заместителем главного конструктора, он отвечал за испытания первого отечественного турбовинтового дальнемагистрального лайнера Ил-18 и введение самолета в эксплуатацию.

В 1964 году Новожилов стал главным конструктором — заместителем Ильюшина, будучи в этой должности, он запустил реактивный Ил-62, а с 1970 года стал генконструктором и руководителем ильюшинской фирмы.

Под его руководством разрабатывался первый реактивный военно-транспортный Ил-76, первый отечественный широкофюзеляжный Ил-86, дальнемагистральный Ил-96, легкий многоцелевой Ил-103, региональный Ил-114.

До настоящего времени Новожилов трудился на посту советника гендиректора ПАО «Ил» по науке.

Ил-96 — «борт № 1» в России, на котором летает глава государства.