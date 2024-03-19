Умер спортивный комментатор Василий Уткин

Предварительной причиной смерти назвали тромбоэмболию легочной артерии, сообщает Mash.
Кто такой Василий Уткин
Василий Уткин — российский спортивный журналист и комментатор, теле- и радиоведущий. Лауреат премии «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор» в 2004 и 2005 годах.
Работал на таких телеканал как НТВ, Матч ТВ, СТС, Eurosport. Бывший совладелец портала sports.ru.
Здоровье
Уткин страдал ожирением. Его максимальный вес доходил до 215 кг. Благодаря резекции желудка похудел до 125 кг.
СМИ сообщают, что у него были проблемы с сердцем.
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