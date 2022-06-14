14 июня
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Жизнь

Умер участник КВН Халил Мусаев

Комик, участник КВН Халил Мусаев ушел из жизни в возрасте 48 лет, сообщила ТАСС министр культуры Дагестана Зарема Бутаева.

Халил Мусаев.
Халил Мусаев.
https://vk.com/halil_musaev

«Скончался дагестанский комедийный актер Халил Мусаев. Министерство культуры региона, вся культурная общественность Дагестана глубоко скорбит и выражает искренние соболезнования родным, близким и коллегам Халила Мусаева», — сказала Бутаева.

Министр культуры региона подчеркнула, что Мусаев был верным и отзывчивым другом, душой компании.

«Его добрый, искрометный юмор дарил радость сотням тысяч зрителей, не только Дагестана, но и всей России», — добавила она.

Халил Мусаев родился в Махачкале в 1974 году. В 1990-х он был членом команды КВН «Махачкалинские бродяги». Кроме того, снимался в проекте «Даешь молодежь».

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