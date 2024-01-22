Умер участник юмористической передачи "Джентльмен-шоу"

Хаит умер утром накануне от остановки сердца.
Джентельмены
Команда «Одесские джентльмены» была легендой КВН, напоминает "МК".
Они всегда выглядели элегантно — выходили на сцену в костюмах и бабочках и с неизменным атрибутом — белым шарфом. Этим, а также искрометным одесским юмором они запомнились зрителям.
Ранее умер актер из культовых сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей". Это Александр Вонтов.
Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Актеру было 73 года.
Актер театра снимался в фильмах "Алмазы Сталина", "Оно" (1989), сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Гибель империи" и других.
Самое важное - в нашем Telegram-канале