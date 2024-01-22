22 января
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Жизнь

Умер участник юмористической передачи "Джентльмен-шоу"

В Одессе скончался известный актер, литератор и драматург, участник юмористической передачи "Джентльмен-шоу" и сценарист проекта "Голые и смешные" Евгений Хаит.

Микрофон.
Микрофон.
unsplash.com

Хаит умер утром накануне от остановки сердца.

Джентельмены

Команда «Одесские джентльмены» была легендой КВН, напоминает "МК".

Они всегда выглядели элегантно — выходили на сцену в костюмах и бабочках и с неизменным атрибутом — белым шарфом. Этим, а также искрометным одесским юмором они запомнились зрителям.

Ранее умер актер из культовых сериалов "Бандитский Петербург" и "Улицы разбитых фонарей". Это Александр Вонтов.

Предположительно, причиной смерти стал сердечный приступ. Актеру было 73 года.

Актер театра снимался в фильмах "Алмазы Сталина", "Оно" (1989), сериалах "Бандитский Петербург", "Улицы разбитых фонарей", "Гибель империи" и других.

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