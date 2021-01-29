Ушла легенда. Кто такой Василий Лановой и от чего он умер

29 января не стало советского и российского актера Василия Ланового. Наиболее известные картины с его участием: «Семнадцать мгновений весны», «Офицеры», «Аттестат зрелости». Рассказываем о жизни артиста.

Биография Василия Ланового

Лановой родился в Москве 16 января 1934 года. Родители — Семен Петрович и Галина Ивановна — выходцы из Украины. В столице появились в 1931 году, куда переехали из деревни Стримба Одесской области, чтобы спастись от голода. В Москве на тот момент жил родной брат отца, который помог родственникам найти работу. В 1937 году в семье появился второй ребенок — дочь Валентина. Позднее сестра Василия также окончила театральное училище и стала актрисой.

Летом 1941 года, когда началась Великая Отечественная война, Василий Лановой находился у дедушки и бабушки на Украине, которая была оккупирована немецкими войсками. В 1944 году вернулся в Москву. Окончив школу с золотой медалью, начал учиться на факультете журналистики Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, после первого семестра забрал документы и поступил на актерский факультет Театрального училища им. Щукина. Окончил в 1957 году.

С 1957 года был актером Государственного академического театра им. Вахтангова. Исполнял роли в спектаклях: «Гамлет» по трагедии Уильяма Шекспира, «Дети солнца» по пьесе Горького и других.

Василий Лановой. открытые источники

Однако наиболее известен Лановой как актер кино. Наибольшую славу актеру принесла работа в эпической картине «Офицеры». Фильм вышел в 1971 году. В 90-е годы с участием Василия Семеновича на телеэкраны вышли картины «Непредвиденные визиты», «Барышня-крестьянка», «Незримый путешественник», «Рыцарский роман». В 2004 году артист появился в исторической ленте «Сага древних булгар. Лествица Владимира Красное Солнышко» в главной роли Константина Багрянородного.

В 2005 году в эфире «Первого канала» состоялся показ биографической драмы «Брежнев», где Лановой перевоплотился в политика Юрия Андропова. Актер появился в кинокартинах «Дом на Озерной» и «Бедные родственники». В 2013 году актеру досталась роль кардинала Ришелье в очередной экранизации романа А. Дюма — отца «Три мушкетера».

В 1995 году Ланового избрали председателем общественного фонда «Армия и культура». Под руководством именитого «офицера России» было проведено 800 благотворительных концертов. Некоторые из них — в горячих точках, таких как Абхазия, Чечня, Таджикистан. Больше 10 лет Василий Семенович был руководителем Международного детского кинофестиваля «Артек».

Василий Лановой в Барнауле. www. culture22.ru

Актер был женат трижды. С 1972 года супругой артиста была актриса Ирина Купченко. В этом браке родилось двое детей — сыновья Александр и Сергей. Старший сын стал историком, младший — экономистом. 6 октября 2013 года младшего сына Василия Ланового не стало — Сергей умер от болезни сердца.

Почему умер артист

В начале января 2021 года попал в больницу с коронавирусом. Вместе с ним была госпитализирована супруга.

28 января актера перевели в реанимацию. 29 января Василий Лановой скончался.

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