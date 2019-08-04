Умер выдающийся российский астрофизик

Кардашев «известен как человек, предсказавший существование пульсаров, и руководитель международного космического проекта «Радиоастрон», сообщается на сайте «Роскосмоса».

Он получил мировую известность за разработку энергетической шкалы цивилизаций, названной в честь него «шкалой Кардашева». В ней внеземные цивилизации делились на несколько уровней в зависимости от освоения ресурсов и энергопотребления: первый уровень — использование ресурсов своей планеты, второй — звезды, третий — галактики.

Проект

Кардашев более 30 лет работал над международным проектом «Радиоастрон», пишет bfm.ru. Это комплекс из крупнейшего в мире космического радиотелескопа с антенной диаметром 10 метров и сети наземных радиотелескопов. Запуск радиотелескопа «Спектр-Р» состоялся 18 июля 2011 года с космодрома «Байконур».

«Радиоастрон» (RadioAstron) — международный космический проект с ведущим российским участием по проведению фундаментальных астрофизических исследований в радиодиапазоне электромагнитного спектра с помощью космического радиотелескопа (КРТ), смонтированного на российском космическом аппарате (КА) «Спектр-Р».

«Радиоастрон» — единственный российский космический телескоп, срок его работы превышен более чем в два раза.