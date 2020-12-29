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29 декабря
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Жизнь

Умер всемирно известный французский модельер

Во Франции скончался известный модельер Пьер Карден, пишет РИА Новости.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Об этом сообщила его семья. По информации СМИ, 98-летний кутюрье умер в одной из больниц в пригороде Парижа.

Пьер Карден начинал как театральный художник. В 1946 году создал костюмы для фильма Жана Кокто «Красавица и чудовище». С 1947 года работал в ателье у Кристиана Диора, в 1950 году основал собственный дом моды.

Предпочитал абстрактный, геометризованный дизайн, один из первопроходцев стиля унисекс (коллекция 1958 года), считался авангардистом от моды.

Модельером запатентовано более 500 изобретений, таких как цветные чулки и высокие сапоги, мини-сарафаны, галстуки «в цветочек», длинные пиджаки без воротника, узкие брюки на пуговицах, первоначально созданные для «Битлз».

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