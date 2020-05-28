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Жизнь

Умер йог, который не пил и не ел 80 лет

Индийский аскет, садху и йог Прахлад Джани, который утверждал, что в течение 80 лет не употреблял пищу и воду, скончался в Индии на 91-м году жизни, сообщает Times Of India, ссылаясь на одного из послушников Прахлада. .

Индия.
Индия.
CC0

По его словам, йог в последний месяц жизни имел проблемы со здоровьем, из-за чего решил вернуться в свою родную деревню Чараду после ослабления карантинных мер, передаёт «Мир 24».

Джани утверждал, что в детстве был благословлен богиней Амба-Матой (известной также как богиня Кали, Дурга, Парвати).

Именно это, по его словам, позволило ему выжить без средств к существованию, пишет News.ru.

Прахлад имел группу последователей. Они смогут проститься с ним в известном своими храмами городе Амбаджи, где тело Джани будет находиться в течение нескольких дней. После этого его кремируют.

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