Умер йог, который не пил и не ел 80 лет

По его словам, йог в последний месяц жизни имел проблемы со здоровьем, из-за чего решил вернуться в свою родную деревню Чараду после ослабления карантинных мер, передаёт «Мир 24».
Джани утверждал, что в детстве был благословлен богиней Амба-Матой (известной также как богиня Кали, Дурга, Парвати).
Именно это, по его словам, позволило ему выжить без средств к существованию, пишет News.ru.
Прахлад имел группу последователей. Они смогут проститься с ним в известном своими храмами городе Амбаджи, где тело Джани будет находиться в течение нескольких дней. После этого его кремируют.