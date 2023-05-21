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Жизнь

Умер замминстра науки и высшего образования Петр Кучеренко

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Петр Кучеренко скончался 20 мая на 47-м году жизни, возвращаясь из рабочей поездки на Кубу. Об этом сообщает ТАСС.

Свеча. Утраты.
Свеча. Утраты.
СС0

Пресс-служба Минобрнауки РФ сообщает, что 20 мая Петр Кучеренко в составе российской делегации возвращался из рабочей командировки на Кубу. Вдруг замминистру стало плохо в самолете.

Командир корабля совершил экстренную посадку в аэропорту Минеральных Вод. В аэропорт незамедлительно прибыла бригада скорой медицинской помощи. Врачи поднялись на борт сразу после приземления и попытались спасти Кучеренко.

"Медики сделали все возможное, чтобы спасти пациента, но, к сожалению, он скончался", - сообщили в ведомстве.

Минобрнауки выразило соболезнования родным и близким умершего.

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