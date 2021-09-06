6 сентября
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Жизнь

Умер Жан-Поль Бельмондо: вечно молодой бунтарь с неотразимой улыбкой

Французский актер Жан-Поль Бельмондо умер в возрасте 88 лет, сообщает телеканал «360» со ссылкой на Agence France-Presse.

Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино.
Жан-Поль Бельмондо, французский актер театра и кино.
AFP.

О причинах смерти актера, снявшегося в почти 100 фильмах, пока неизвестно.

Бельмондо родился 9 апреля 1933 года в семье парижского скульптора. К 20 годам решил связать свою жизнь с искусством и поступил в Высшую национальную консерваторию драматического искусства.

Начал сниматься в 1957 году, однако настоящая слава пришла спустя три года, когда вышла лента «На последнем дыхании», ставшая абсолютной классикой и до сих пор считающаяся одним из величайших фильмов.

Среди других значимых картин: «Профессионал», «Женщина есть женщина», «Безумный Пьеро», «Доктор Пополь», «Стависки», «Отверженные», «Человек из Рио» и не только.

До 1986 года Бельмондо называли одним из самых коммерчески успешных актеров Франции.

В 2001 году перенес инсульт, после которого оставил съемки и перестал участвовать в театральных спектаклях.

В 2008 году 75-летний актер вернулся к съемкам — сыграл в картине «Человек и его собака».

О завершении своей актерской карьеры Бельмондо сообщил в 2015 году. Скончался 6 сентября 2021 года.

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