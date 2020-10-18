Умер знаменитый барнаульский психолог Алексей Капранов

Об этом сообщил в группе «ВК» фотограф Павел Водопьянов.

«Друзья, от нас ушел наш друг, наставник и просто великий человек Алексей Васильевич Капранов. Мы приносим соболезнования семье и близким. Дату и место прощания позже. Скорбим, ты вечно в нашей памяти…», — написал он.

Алексей Васильевич Капранов родился в 1965 году. Более 25 лет занимался практической психологией. Написал две весьма популярные книги — «За что мне такому хорошему такая хренова жизнь? Креативный антивирус для мозга» и «эМ & Жё. Как научиться жить душа в душу с тем, кого ты любишь».

Алексей Васильевич Капранов. Фото с официального сайта Алексея Капранова.

Помимо проведения индивидуальных консультаций и семинаров Алексей Капранов активно сотрудничал со СМИ. Его материалы публиковались на altapress.ru и в газете «Свободный курс».

Специальная программа «А так ли это» с Алексеем Капрановым несколько лет выходила на радиостанции «Серебряный дождь в Барнауле» и была чрезвычайно популярной.

ИД «Алтапресс» выражает соболезнования родным и близким Алексея Васильевича.