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Умерла актриса из сериала «Тайны следствия»

Актриса Людмила Глухова скончалась в Санкт Петербурге, сообщается в паблике во «ВКонтакте» культурно-досугового центра «Красногвардейский», где артистка работала художественным руководителем.

Свеча.
Свеча.
СС0

Причина смерти не называется. Глуховой было 54 года.

«В качестве художественного руководителя она была незаменима для всех творческих коллективов и студий, помогая им выстроить нужный репертуар или репетиционный процесс, тонко и деликатно разрешая любые сложные ситуации. Благодаря стараниям Людмилы Борисовны состоялись сотни выступлений наших артистов-любителей на самых разных площадках Петербурга и других городов», — отмечается в сообщении.

Глухова родилась в Иркутской области, окончила Восточно-Сибирскую академию культуры и искусств и Санкт-Петербургскую государственную академию театрального искусства. В 2005 году она стала лауреатом театральной премии «Золотая маска» за роль в спектакле «Песни дождя» театра «ЧелоВЕК», пишет Lenta.ru.

Актриса также сыграла эпизодические роли в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия».

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