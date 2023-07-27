27 июля
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Жизнь

Умерла исполнительница хита Nothing Compares 2U Шинейд О’Коннор

В возрасте 56 лет скончалась певица Шинейд О’Коннор. Она стала известна благодаря хиту Nothing Compares 2U. Об этом пишет Irish Times.

Шинейд О’Коннор
Шинейд О’Коннор
Скриншот YouTube

Причина смерти певицы не уточняется.

Семья О’Коннор выступила с заявлением, которое передал ирландский вещатель RTE:

«С огромной грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее друзья и близкие раздавлены этим событием и просят уважать их право на личную жизнь в это очень тяжелое время».

Шинейд О’Коннор стала особенно популярна в 1990 году, когда выпустила альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. В него вошел ее знаменитый хит Nothing Compares 2U, который представлял собой кавер на песню Принса.

За последующую карьеру певица выпустила 10 студийных альбомов.

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