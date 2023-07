Умерла исполнительница хита Nothing Compares 2U Шинейд О’Коннор

Причина смерти певицы не уточняется.

Семья О’Коннор выступила с заявлением, которое передал ирландский вещатель RTE:

«С огромной грустью мы сообщаем о кончине нашей любимой Шинейд. Ее друзья и близкие раздавлены этим событием и просят уважать их право на личную жизнь в это очень тяжелое время».

Шинейд О’Коннор стала особенно популярна в 1990 году, когда выпустила альбом I Do Not Want What I Haven’t Got. В него вошел ее знаменитый хит Nothing Compares 2U, который представлял собой кавер на песню Принса.

За последующую карьеру певица выпустила 10 студийных альбомов.