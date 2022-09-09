Умерла королева Великобритании. Чем запомнилась миру Елизавета II

Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских, была первым ребенком. Она получила домашнее гуманитарное образование. Изучала французский язык, конституционную историю и право.
В годы Второй мировой войны служила водителем и механиком военного грузовика во Вспомогательной женской территориальной службе. Ей было присвоено почетное звание младшего командира.
Вышла замуж за сына греческого принца Андрея Филиппа. Ради Елизаветы он принял британское подданство, отказался от прежних титулов и перешел из православия в англиканство. Они прожили в браке 73 года, у них родилось четверо детей.
Изначально Елизавета Александра Мария не претендовала на престол. Однако предыдущий кандидат, ее дядя, король Эдуард VIII, отрекся от престола ради женитьбы на простой американке. Ее родители стали королем Георгом VI и королевой-консортом, а Елизавета стала первой в очереди на престол.
Ее коронация состоялась 2 июня 1953 года в Вестминстерском аббатстве в присутствии 7 тыс. гостей. Трансляцию церемонии посмотрели 27 млн человек в Британии и около 100 млн в мире.
Елизавета II была королевой Великобритании и Северной Ирландии, а также главой Содружества, в которое входит 56 государств. В 15 из них — формальная глава государства.
За годы правления Елизаветы II сменилось 15 премьер-министров — от Уинстона Черчилля до Лиз Трасс.
Королева совершила свыше трехсот визитов более чем в 130 стран мира, в том числе в Россию.
Елизавета II стала единственным британским монархом, пребывавшем на троне более 70 лет.
Поданные королевы относились к ней с уважением и любовью. Елизавета II была «человеком года» по версии британской газеты The Times в 2012 году. А в прошлом году уровень одобрения королевы составил 80%, согласно опросам британской социологической компании YouGov.
Королеву Великобритании многие запомнили по ее любви к собакам корги. За всю жизнь у нее было 30 питомцев этой породы.
На публике королеву видели лишь трижды в брюках — все остальное время она носит только платья или юбки. Существует множество домыслов о ее брошках, с помощью которых королева выказывала свое отношение к событиям и собеседникам.
Также Елизавета II снялась в короткометражном фильме про суперагента Джеймса Бонда. Она сыграла саму себя в эпизодической роли. Фильм снимали специально к Олимпиаде в Лондоне в 2012 году.
Елизавета II умерла в возрасте 96 лет 8 сентября 2022 года. Она скончалась в замке Балморал в Шотландии. Врачи отмечали, что ее состояние сильно ухудшилось в начале сентября.
Ее похоронят в мемориальной часовне ее отца Георга VI в Виндзорском замке.
На престол взошел ее сын Чарльз. Он будет править под именем Карл Третий.