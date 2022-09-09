Умерла королева Великобритании. Чем запомнилась миру Елизавета II

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Биография Елизаветы II

Елизавета Александра Мария родилась 21 апреля 1926 года в Лондоне в семье герцога и герцогини Йоркских, была первым ребенком. Она получила домашнее гуманитарное образование. Изучала французский язык, конституционную историю и право.

В годы Второй мировой войны служила водителем и механиком военного грузовика во Вспомогательной женской территориальной службе. Ей было присвоено почетное звание младшего командира.

Вышла замуж за сына греческого принца Андрея Филиппа. Ради Елизаветы он принял британское подданство, отказался от прежних титулов и перешел из православия в англиканство. Они прожили в браке 73 года, у них родилось четверо детей.