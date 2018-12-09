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Жизнь
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Скончалась Людмила Алексеева, правозащитник до последних мгновений

Известная правозащитница Людмила Алексеева умерла на 92-м году жизни, пишет РБК со ссылкой на сообщение Совета по правам человека при президенте. Деятельность она продолжала до последнего.

Людмила Алексеева.
Людмила Алексеева.
pavel-shipilin.livejournal.com

Алексеева скончалась в московской городской клинической больнице № 15 вечером 8 декабря. Эту больницу, по данным журналистов портала 360tv.ru, она очень любила. Местных врачей называла святыми людьми — они спасали ее из самых критических ситуаций.

Однако в этот раз профессионалы оказались бессильны. Причина ее смерти не называется.

Людмила Алексеева — один из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы. В 2011 году она заняла 10-е место в рейтинге «100 самых влиятельных женщин России».

«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней», — заявил глава СПЧ Михаил Федотов.

Федотов подчеркнул, что вплоть до последних дней Людмила Алексеева не прекращала работу.

«Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя», — сказал Федотов.

Алексеева была ярким человеком, многие люди сохранили о ней добрые чувства.

Андрей Мозжухин,
Лента.ру:

Будучи принципиальным человеком, Алексеева никогда не скатывалась в доктринерство. Борьба за судьбу конкретных людей для нее всегда оказывалась важнее абстрактных идей и теорий. Но Алексеева за свою долгую и тяжелую жизнь смогла найти тот предел компромисса, когда в одной ситуации можно и даже необходимо жестко оппонировать власти, а в другой — сотрудничать с ней и даже в чем-то договариваться. Этот ее опыт бесценен для русского интеллигента при любом режиме — что при советской власти, что теперь.

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