Скончалась Людмила Алексеева, правозащитник до последних мгновений

Алексеева скончалась в московской городской клинической больнице № 15 вечером 8 декабря. Эту больницу, по данным журналистов портала 360tv.ru, она очень любила. Местных врачей называла святыми людьми — они спасали ее из самых критических ситуаций.
Однако в этот раз профессионалы оказались бессильны. Причина ее смерти не называется.
Людмила Алексеева — один из основателей и председатель Московской Хельсинкской группы. В 2011 году она заняла 10-е место в рейтинге «100 самых влиятельных женщин России».
«В последнее время ей было уже трудно справляться с болезнью, но дух ее как всегда был гораздо крепче тела и гораздо сильнее любых болезней», — заявил глава СПЧ Михаил Федотов.
Федотов подчеркнул, что вплоть до последних дней Людмила Алексеева не прекращала работу.
«Еще вчера и позавчера она давала поручения своей помощнице Лене Блиновой, и эти поручения касались помощи другим людям. Она оставалась правозащитником до последних мгновений, она действительно положила свою жизнь за други своя», — сказал Федотов.
Алексеева была ярким человеком, многие люди сохранили о ней добрые чувства.
Андрей Мозжухин,
Лента.ру:
Будучи принципиальным человеком, Алексеева никогда не скатывалась в доктринерство. Борьба за судьбу конкретных людей для нее всегда оказывалась важнее абстрактных идей и теорий. Но Алексеева за свою долгую и тяжелую жизнь смогла найти тот предел компромисса, когда в одной ситуации можно и даже необходимо жестко оппонировать власти, а в другой — сотрудничать с ней и даже в чем-то договариваться. Этот ее опыт бесценен для русского интеллигента при любом режиме — что при советской власти, что теперь.