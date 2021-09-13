Умерла солистка диско-поп-дуэта Baccara

Голос Марии Мендиолы звучал на каждой дискотеке 40 лет назад. Певице было 69 лет, она скончалась в Мадриде в кругу семьи.

«Как трудно мне это публиковать… Моя дорогая Мария, замечательный артист, моя подруга покинула нас сегодня. У меня просто нет слов. Могу только поблагодарить за всю ту любовь, которую получила от тебя, и сказать то, что так часто говорила при жизни: я тебя люблю», — цитирует Instagram группы другую вокалистку Baccara Кристину Севилью.

Слава пришла к Baccara после знакомства с немецким продюсером Рольфом Соя, который и придумал название дуэта: баккарой называется сорт розы, она изображена на логотипе коллектива, пишет Газета.Ru. Первым успехом стал сингл Yes Sir, I Can Boogie, который удерживал лидерство в хит-парадах европейских стран в 1977 году. Благодаря ему группу занесли в Книгу рекордов Гинесса за самые большие продажи пластинок.

В России Мендиола и Севилья были частыми гостями на фестивалях «Дискотека 80-х Авторадио» и «Легенды Ретро FM».