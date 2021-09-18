Умерла судья, заменившая Навальному условный срок на реальный

Скончалась вынесшая приговор Алексею Навальному судья Наталья Репникова, пишет РБК со ссылкой на в пресс-службу Симоновского суда Москвы.

В феврале суд по ходатайству Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) отменил условный срок Навального по делу «Ив Роше» и заменил его на 3,5 года реального в колонии общего режима с учетом срока домашнего ареста.

Обращение ФСИН рассматривала Репникова.

Процесс по космодрому

Громким процессом в ее карьере стало также разбирательство, связанное с хищением при строительстве Космодрома Восточный. Тогда она приговорила обвиняемых к срокам от 4,6 до 8 лет лишения свободы в колонии, пишет Газета.Ru.

Наталья Репникова занимала пост судьи Симоновского районного суда с 28 июля 2011 года, до этого она работала мировым судьей в московском районе Нагатинский Затон.

Согласно данным на сайте «Судьи России», Репниковой было 50 лет (дата рождения — 30 мая 1971 года).