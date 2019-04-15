Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
15 апреля 0°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Умерла вдова Слободана Милошевича

В России на 77 году жизни скончалась вдова бывшего президента Югославии Слободана Милошевича Мира Маркович, сообщает RT со ссылкой на агентство «Танюг». Эту информацию BBC подтвердил близкий друг Маркович.

Траур. Цветок
Траур. Цветок
СС0

По данным агентства, Мира Маркович некоторое время назад сломала руку, после этого была вынуждена лежать. Это плохо повлияло на ее здоровье. У Маркович начались осложнения. Женщина «скончалась от воспаления легких после двух перенесенных операций», цитирует РИА Новости.

Мира Маркович завещала похоронить себя рядом с городом Пожаревац, где находится могила Слободана Милошевича.

Бывший президент Югославии умер в тюрьме в Гааге в 2006 году. Его жену обвинили в экономических преступлениях. На ее арест в 2006 году выдали международный ордер. Сообщается, что в России Маркович получила политическое убежище.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость