Умерла вдова Слободана Милошевича

По данным агентства, Мира Маркович некоторое время назад сломала руку, после этого была вынуждена лежать. Это плохо повлияло на ее здоровье. У Маркович начались осложнения. Женщина «скончалась от воспаления легких после двух перенесенных операций», цитирует РИА Новости.
črn dan za slovensko levico. umrla je mirjana marković pic.twitter.com/koyTCfnQRj— željudin novak (@zeljko_novak) 14 апреля 2019 г.
Мира Маркович завещала похоронить себя рядом с городом Пожаревац, где находится могила Слободана Милошевича.
Бывший президент Югославии умер в тюрьме в Гааге в 2006 году. Его жену обвинили в экономических преступлениях. На ее арест в 2006 году выдали международный ордер. Сообщается, что в России Маркович получила политическое убежище.