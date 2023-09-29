Умерла заслуженный деятель культуры Светлана Заградская

Тело 77-летней женщины обнаружили возле многоэтажки в Москве.
В квартире погибшей нашли предсмертную записку.
Светлана Заградская была кандидатом педагогических наук, членом Союза журналистов.
В Москве покончила с собой заслуженный деятель культуры РФ Светлана Заградская, сообщает "Регнум".
Тело 77-летней женщины обнаружили возле многоэтажки в Москве.
В квартире погибшей нашли предсмертную записку.
Светлана Заградская была кандидатом педагогических наук, членом Союза журналистов.
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