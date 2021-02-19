Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 февраля 3°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

2 222 человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 152 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 68 пациентов, умерло 10 человек, сообщили 19 февраля в оперштабе.

Медицина.
Медицина.
СС0

В госпиталях с подтвержденным ковидом лечатся 1 555 человек и 600 пациентов с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 362 человека, 103 из них подключены к ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 256 человек. Выздоровели всего 37 753 человека. Умерло 2 222 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 42,
  • Бийск — 12,
  • Рубцовск — 11,
  • Заринск — 5,
  • Камень-на-Оби, Кулундинский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
  • Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевской, Косихинский, Курьинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Тальменский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Рубцовский, Табунский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

28 527 (+2 675 за сутки) человек получили первую прививку и 11 155 (+638) человек полностью привиты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость