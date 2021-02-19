2 222 человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В госпиталях с подтвержденным ковидом лечатся 1 555 человек и 600 пациентов с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 362 человека, 103 из них подключены к ИВЛ.
Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 256 человек. Выздоровели всего 37 753 человека. Умерло 2 222 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 42,
- Бийск — 12,
- Рубцовск — 11,
- Заринск — 5,
- Камень-на-Оби, Кулундинский, Михайловский, Поспелихинский, Ребрихинский районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Славгород, Благовещенский, Крутихинский, Кытмановский, Мамонтовский, Солтонский районы — по 3 заболевших,
- Бийский, Волчихинский, Завьяловский, Ключевской, Косихинский, Курьинский, Локтевский, Павловский, Первомайский, Тальменский, Третьяковский, Усть-Калманский, Целинный, Чарышский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Алейский, Егорьевский, Заринский, Зональный, Краснощековский, Рубцовский, Табунский, Усть-Пристанский, Хабарский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
28 527 (+2 675 за сутки) человек получили первую прививку и 11 155 (+638) человек полностью привиты.