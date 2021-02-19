2 222 человека с коронавирусом умерли в Алтайском крае

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 152 новых случая заболевания коронавирусом, выздоровело 68 пациентов, умерло 10 человек, сообщили 19 февраля в оперштабе.

В госпиталях с подтвержденным ковидом лечатся 1 555 человек и 600 пациентов с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 362 человека, 103 из них подключены к ИВЛ.

Общее число заболевших с начала эпидемии в крае составляет 42 256 человек. Выздоровели всего 37 753 человека. Умерло 2 222 пациента.

Новые случаи

Барнаул — 42,

Бийск — 12,

Рубцовск — 11,

Заринск — 5,

Камень-на-Оби , Кулундинский , Михайловский , Поспелихинский , Ребрихинский районы — по 4 заболевших,

Кулундинский Михайловский Поспелихинский Ребрихинский районы — по 4 заболевших, Новоалтайск , Славгород , Благовещенский , Крутихинский , Кытмановский , Мамонтовский , Солтонский районы — по 3 заболевших,

Славгород Благовещенский Крутихинский Кытмановский Мамонтовский Солтонский районы — по 3 заболевших, Бийский , Волчихинский , Завьяловский , Ключевской , Косихинский , Курьинский , Локтевский , Павловский , Первомайский , Тальменский , Третьяковский , Усть-Калманский , Целинный , Чарышский , Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,

Волчихинский Завьяловский Ключевской Косихинский Курьинский Локтевский Павловский Первомайский Тальменский Третьяковский Усть-Калманский Целинный Чарышский Шелаболихинский районы — по 2 заболевших, Алейск , Алейский , Егорьевский , Заринский , Зональный , Краснощековский , Рубцовский , Табунский , Усть-Пристанский , Хабарский , Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

28 527 (+2 675 за сутки) человек получили первую прививку и 11 155 (+638) человек полностью привиты.