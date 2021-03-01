11 пациентов с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за сутки

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 489 человек и 492 пациента с вирусной пневмонией.
В тяжелом состоянии 351 человек, из них 104 на ИВЛ.
Общее число заболевших в крае составляет 43 666 человек. Выздоровели всего 38 979 человек. Умерло 2 340 человек пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 32,
- Бийск — 10,
- Рубцовск — 9,
- Яровое — 6,
- Заринск, Михайловский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
- Новоалтайск, Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Панкрушихинский районы — по 3 заболевших,
- Алейск, Славгород, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Каменский, Павловский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
- Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Чарышский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
36 356 (+128 за сутки) человек получили первую прививку и 16 826 (+172) человек полностью привиты.