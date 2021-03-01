Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
1 марта -2°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

11 пациентов с коронавирусом скончалось в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае подтвердилось 133 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 94 пациента, умерло 11 человек, сообщили 1 марта в оперштабе.

Коронавирус.
Коронавирус.
CC0

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся 1 489 человек и 492 пациента с вирусной пневмонией.

В тяжелом состоянии 351 человек, из них 104 на ИВЛ.

Общее число заболевших в крае составляет 43 666 человек. Выздоровели всего 38 979 человек. Умерло 2 340 человек пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 32,
  • Бийск — 10,
  • Рубцовск — 9,
  • Яровое — 6,
  • Заринск, Михайловский, Поспелихинский районы — по 4 заболевших,
  • Новоалтайск, Камень-на-Оби, Крутихинский, Кулундинский, Локтевский, Панкрушихинский районы — по 3 заболевших,
  • Алейск, Славгород, Бийский, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Зональный, Калманский, Каменский, Павловский, Ребрихинский, Родинский, Рубцовский, Топчихинский, Усть-Пристанский, Шелаболихинский районы — по 2 заболевших,
  • Бурлинский, Егорьевский, Залесовский, Заринский, Ключевской, Краснощековский, Курьинский, Немецкий национальный, Новичихинский, Солтонский, Третьяковский, Троицкий, Чарышский, Шипуновский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

36 356 (+128 за сутки) человек получили первую прививку и 16 826 (+172) человек полностью привиты.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость