12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за день

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 476 человек и 465 пациентов с вирусной пневмонией.
Количество тяжелобольных — 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 95.
Общее число заболевших коронавирусом составляет 43 797 человек. Выздоровели всего 39 102 человека. Умерло 2 352 пациента.
Новые случаи
- Барнаул — 39,
- Бийск — 14,
- Рубцовск — 13,
- Яровое — 7,
- Камень-на-Оби, Бийский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
- Алейский район — 4,
- Заринск, Михайловский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
- Новоалтайск, Немецкий национальный, Крутихинский, Павловский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Алейск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Калманский, Каменский, Ключевской, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский районы — по 1 заболевшему.
Вакцинация
37 614 (+1 258 за сутки) человек получили первую прививку и 17 471 (+655) человек полностью привиты.