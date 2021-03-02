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Жизнь

12 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за день

За сутки в Алтайском крае выявили 131 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 123 пациента, умерло 12 человек, сообщили 2 марта в оперштабе.

Коронавирус. Медицина. Анализы.
Коронавирус. Медицина. Анализы.
CC0

На лечении в инфекционных госпиталях с коронавирусной инфекцией находятся 1 476 человек и 465 пациентов с вирусной пневмонией.

Количество тяжелобольных — 355, из них подключено к аппаратам ИВЛ — 95.

Общее число заболевших коронавирусом составляет 43 797 человек. Выздоровели всего 39 102 человека. Умерло 2 352 пациента.

Новые случаи

  • Барнаул — 39,
  • Бийск — 14,
  • Рубцовск — 13,
  • Яровое — 7,
  • Камень-на-Оби, Бийский, Поспелихинский районы — по 5 заболевших,
  • Алейский район — 4,
  • Заринск, Михайловский, Усть-Пристанский районы — по 3 заболевших,
  • Новоалтайск, Немецкий национальный, Крутихинский, Павловский, Рубцовский, Солтонский, Топчихинский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Алейск, Благовещенский, Бурлинский, Егорьевский, Зональный, Калманский, Каменский, Ключевской, Краснощековский, Кулундинский, Локтевский, Новичихинский, Панкрушихинский, Родинский районы — по 1 заболевшему.

Вакцинация

37 614 (+1 258 за сутки) человек получили первую прививку и 17 471 (+655) человек полностью привиты.

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