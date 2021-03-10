За сутки в Алтайском крае умерло 11 человек с коронавирусом

В тяжелом состоянии находятся 342 человека, 107 из них на аппаратах ИВЛ.
Всего в госпиталях 1 352 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией и 515 пациентов с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших COVID-19 в крае с начала пандемии составляет 44805 человек, в том числе 3 064 детей. Выздоровели всего 40 055 человек. Умерло 2 449 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 24,
- Бийск — 11,
- Рубцовск — 10,
- Камень-на-Оби — 9,
- Бийский, Мамонтовский районы — по 6 заболевших,
- Новоалтайск, Поспелихинский район — по 5 заболевших,
- Кулундинский район — 4,
- Калманский, Косихинский, Краснощековский, Павловский район — по 3 заболевших,
- Алейск, Заринск, Благовещенский, Ключевский, Курьинский, Локтевский, Новичихинский, Первомайский, Ребрихинский, Родинский районы — по 2 заболевших,
- Славгород, Алейский, Алтайский, Волчихинский, Егорьевский, Завьяловский, Заринский, Змеиногорский, Крутихинский, Кытмановский, Михайловский, Немецкий национальный районы — по 1 заболевшему.