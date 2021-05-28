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Жизнь

Умерло уже более 3,2 тыс. болевших коронавирусом жителей Алтайского края

В Алтайском крае за сутки зарегистрировали 59 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, выздоровело 35 пациентов, умерло 11 человек, сообщили 28 мая в оперштабе.

Медицина. Больница.
Медицина. Больница.
Pixabay.com

В тяжелом состоянии в больницах края с коронавирусом находятся 146 человек, 51 из них на аппаратах ИВЛ.

Всего с диагностированным COVID-19 в госпиталях лечатся 502 человек и 144 с вирусной пневмонией.

Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 51 463 человека, выздоровело всего 46 399 человек, умерло 3 207 пациентов.

Новые случаи

  • Барнаул — 30,
  • Камень-на-Оби, Чарышский район — по 3 заболевших,
  • Бийск, Славгород, Волчихинский, Крутихинский, Павловский, Суетский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
  • Рубцовск, Благовешенский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть — Пристанский районы — по 1 заболевшему.
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