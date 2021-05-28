Умерло уже более 3,2 тыс. болевших коронавирусом жителей Алтайского края

В тяжелом состоянии в больницах края с коронавирусом находятся 146 человек, 51 из них на аппаратах ИВЛ.
Всего с диагностированным COVID-19 в госпиталях лечатся 502 человек и 144 с вирусной пневмонией.
Общее число заболевших с начала эпидемии в Алтайском крае составляет 51 463 человека, выздоровело всего 46 399 человек, умерло 3 207 пациентов.
Новые случаи
- Барнаул — 30,
- Камень-на-Оби, Чарышский район — по 3 заболевших,
- Бийск, Славгород, Волчихинский, Крутихинский, Павловский, Суетский, Шипуновский районы — по 2 заболевших,
- Рубцовск, Благовешенский, Калманский, Каменский, Кулундинский, Мамонтовский, Топчихинский, Тюменцевский, Усть — Пристанский районы — по 1 заболевшему.