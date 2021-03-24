Умники и умницы: «Ростелеком» наградил победителей IT-олимпиады в Барнауле

Барнаул попал в число 38 городов России, в которых прошла ежегодная федеральная олимпиада «ШАГ в IT» среди учащихся 1—11 классов. «Ростелеком» принял участие в финальном этапе мероприятия, который проходил с 15 по 19 марта, и наградил победителей.

Организатором IT-олимпиады выступил филиал компьютерной академии «ШАГ» в Барнауле. В соревнованиях участвовали более 200 алтайских школьников. Отборочный этап с тестированием на знание компьютерных технологий и основ информатики состоялся в январе, и его успешно прошли 90 человек. После проведенных педагогами академии мастер-классов ребята решали задачи по информатике, алгоритмике и логике. В результате состязания в финал вышли 40 участников.

IT-олимпиада в Барнауле. ПАО «Ростелеком» IT-олимпиада в Барнауле. ПАО «Ростелеком» IT-олимпиада в Барнауле. ПАО «Ростелеком»

По теме заключительного этапа олимпиады «Алтай — туристический регион» конкурсанты готовили индивидуальные цифровые проекты. Для повышения привлекательности туризма в регионе ученики начальных классов создавали презентации о достопримечательностях Барнаула и края, школьники 5—6 классов упражнялись в 3D-моделировании популярных туробъектов, а старшеклассники разрабатывали интерактивные проекты с таблицами и базами данных.

IT-олимпиада в Барнауле. ПАО «Ростелеком»

Полина Азмеева,

ведущий специалист Алтайского филиала «Ростелекома», член жюри олимпиады:

— Сотрудничество «Ростелекома» с академией и поддержка олимпиады — это возможность посмотреть на будущих IT-специалистов, рассказать им о компании, помочь определиться с выбором профессии. Как член жюри скажу, что проекты школьников были настолько интересными, что выбрать лучшие работы оказалось непросто.

Всем финалистам IT-олимпиады организаторы вручили грамоты, а тройке победителей в каждой возрастной категории — призовые сертификаты на обучение в филиале компьютерной академии «ШАГ» в Барнауле.

«Ростелеком» подарил победителям сертификаты на бесплатный доступ к образовательному онлайн-сервису «Лицей», bluetooth-наушники, гарнитуры для смартфонов и другие сувениры.

IT-олимпиада в Барнауле. ПАО «Ростелеком»

Антон Бирюков,

директор филиала компьютерной академии «ШАГ» в Барнауле:

— Наступает эпоха цифровизации, в которой уверенно будут себя чувствовать те, кто владеет IT-технологиями и постоянно развивается. Участники олимпиады «ШАГ в IT» — уже большие молодцы. Они сделали шаг вперед и опережают по уровню знаний своих сверстников. Я желаю им удачи и успехов. Мы также благодарим партнеров за поддержку мероприятия и подготовку участникам достойных призов.

IT-олимпиада в Барнауле. ПАО «Ростелеком»

Справка

«Шаг в IT» — это масштабная федеральная олимпиада для учащихся 1—11 классов, учителей в сфере общего, среднего и дополнительного образования и для средних школ. Организатор олимпиады — компьютерная академия «ШАГ» (г. Москва). Мероприятие проходит при поддержке Министерства образования РФ и Управления по делам молодежи.