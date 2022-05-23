Умным дорогам быть: в Барнауле обсудили ход работ по созданию интеллектуальной транспортной системы

18 мая в Барнауле состоялся круглый стол «Цифровые решения транспортной инфраструктуры», участники которого обсудили вопросы по созданию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Барнаульской агломерации, куда входят Барнаул, Новоалтайск, Первомайский и Павловский районы Алтайского края*. Организатором встречи выступила компания «Ростелеком», исполнитель работ по подготовке технической документации к этому проекту.

Цель создания ИТС в Барнаульской агломерации — повысить уровень безопасности дорожного движения и качество транспортного обслуживания, улучшить планирование и управление, а также снизить вредное воздействие транспортного комплекса на окружающую среду. Заказчиком работ выступило Министерство транспорта Алтайского края в лице управления автомобильных дорог Алтайского края («Алтайавтодор»).

В совещании участвовали министр транспорта Алтайского края Антон Воронов и его заместитель Дмитрий Коровин, заместители начальника «Алтайавтодора» Евгений Строганов и Игорь Гулеватый, зампредседателя комитета по транспорту и связи администрации Барнаула Валерий Ведяшкин, начальник ЦАФАП ГИБДД ГУ МВД РФ по Алтайскому краю, подполковник полиции Екатерина Виноградова, представители российских компаний-разработчиков программного обеспечения и ИТ-систем «ВойсЛинк», «Нетрис» «Ростелематика» (г. Москва) и другие.

«Встреча экспертов разных отраслей из Барнаула, Москвы и Новосибирска позволила обобщить опыт работы по созданию ИТС в других регионах. Мы обсудили наиболее острые вопросы, поняли, в каком направлении дальше двигаться и как решать задачи, заявленные Министерством транспорта нашего региона», — сообщила модератор круглого стола, заместитель директора — директор по корпоративному и государственному сегментами Алтайского филиала «Ростелекома» Ольга Курылева.

«Перед исполнителями проекта стоит задача внедрить ИТС в Барнаульской агломерации в стремительно меняющихся внешних условиях в части импортозамещения, ценообразования, информационной безопасности и возможного дефицита ИТ-оборудования. Сегодня гибкое законодательство, которое учитывает эти обстоятельства, а также поддержка ИТ-отрасли со стороны федерального центра помогают решать эти проблемы. И даже с учетом проходящих сегодня масштабных ремонтных работ на дорогах Барнаула реализовать проект по созданию ИТС в срок. Отработав, мы внесем пусть небольшой, но серьезный вклад в виде наработок и опыта, который может быть полезен при создании интеллектуальной транспортной системы в регионах России», — отметил министр транспорта Алтайского края Антон Воронов.

Справка

В 2020 году Алтайский край стал одним из первых субъектов РФ, получившим федеральные субсидии на реализацию проекта ИТС. В этом же году «Ростелеком» подготовил техническую документацию. В 2021 году, на первом этапе работ, в Барнауле были созданы центр обработки данных и центр управления дорожным движением.

*Барнаульская агломерация расположена на северо-востоке Алтайского края. Общее население — 824 430 человек, что составляет более трети жителей региона. Через агломерацию проходит две федеральные и пять региональных автомобильных трасс, включая трассу «Алтай-Кузбасс».