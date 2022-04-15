Умом Россию не понять. Тест: как хорошо вы разбираетесь в искусстве «на злобу дня»

Наша страна переживала разные исторические процессы. Мы можем узнать о них, прочитав учебники или собрания сочинений историков. А еще всегда можем обратиться к искусству, разобрать, как понимал те или иные события конкретный человек — автор. Попробуйте вспомнить или догадаться, какие проблемы поднимались в отечественном творчестве в тесте altapress.ru.