Умом Россию не понять. Тест: как хорошо вы разбираетесь в искусстве «на злобу дня»

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Наша страна переживала разные исторические процессы. Мы можем узнать о них, прочитав учебники или собрания сочинений историков. А еще всегда можем обратиться к искусству, разобрать, как понимал те или иные события конкретный человек — автор. Попробуйте вспомнить или догадаться, какие проблемы поднимались в отечественном творчестве в тесте altapress.ru.
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