«Унесли как в балете»: банду сбытчиков фальшивок жестко задержали в Красноярске

Троих мужчин задержали при силовой поддержке бойцов СОБР. Участники группы расплачивались фальшивками в различных торговых точках.
«Всего выявлено семь эпизодов сбыта фальшивых денег. Злоумышленники уже дали признательные показания», — рассказали в МВД.
На видео один из задержанных пояснил, откуда они брали поддельные деньги и куда их девали.
В ходе обыска полицейские изъяли имущество, приобретенное в результате сбыта фальшивок.
Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 8 лет.