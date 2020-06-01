«Унесли как в балете»: банду сбытчиков фальшивок жестко задержали в Красноярске

В Красноярском крае задержали подозреваемых в нескольких фактах сбыта фальшивых пятитысячных купюр, сообщает региональное МВД.

Троих мужчин задержали при силовой поддержке бойцов СОБР. Участники группы расплачивались фальшивками в различных торговых точках.

«Всего выявлено семь эпизодов сбыта фальшивых денег. Злоумышленники уже дали признательные показания», — рассказали в МВД.

На видео один из задержанных пояснил, откуда они брали поддельные деньги и куда их девали.

В ходе обыска полицейские изъяли имущество, приобретенное в результате сбыта фальшивок.

Возбуждено уголовное дело. Мужчинам грозит лишение свободы на срок до 8 лет.