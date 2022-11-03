Барнаульская компания « Металл Строй » занимается производством редких деталей для импортных автомобилей, сельскохозяйственной техники, машиностроительного и фармацевтического оборудования. В условиях западных санкций такие компетенции крайне востребованы.

Прирастали с крупными девелоперами

Небольшой экскурс. Предприятие начинало свою деятельность около 20 лет назад с художественной ковки и росло за счет привлечения в клиенты крупных девелоперов. В настоящее время «Металл Строй» изготавливает любые металлоконструкции, которые используются в современном строительстве.

Также компания оказывает сторонним организациям услуги по лазерной и плазменной резке, рубке, вальцовке, гибке листового металла. В цехе металлоконструкций осуществляется сборка, сварка изделий.

Однако на пике инноваций находится инструментальный цех компании «Металл Строй».

На пике инноваций

Здесь есть уникальный для Сибири 5-осевой фрезерный станок DMU-50 производства Германии. Он позволяет изготавливать объемные детали с высокой точностью, которую не достичь на менее технологичном оборудовании. Кстати, за станком работает фрезеровщик, который несколько лет делал пресс-формы для BMW на таком же оборудовании в Германии и перенял упрямство и педантичность немцев.

— На DMU-50 можно делать всё: обработка деталей происходит в пяти осях, что позволяет изготавливать детали любой сложности, — с гордостью говорит технический директор компании Алексей Цайтлер.

Не случайно услугами фрезерного, а еще высокоточных токарного и шлифовальных станков компании пользуются АНИТИМ и ТОНАР. Они, в частности, размещают на «Металл Строе» заказы на штамповую оснастку для собственного производства.

Однако уникальные станки — это полдела. Без знания технологии изготовления, без конструкторского и инженерного опыта не добиться высоких результатов. Именно поэтому конструкторы и технологи в компании задействованы на всех этапах проектирования и разработки.

Барнаульская компания «Металл Строй» Фото: Анна Зайкова

Подлодка , комбайн и рентген-аппарат

В связи с западными санкциями сейчас ограничены поставки запчастей на европейскую, японскую и другую технику. Из-за поломки мелкой, но важной детали, у сельхозпредприятий встают комбайны и трактора, останавливается оборудование у медицинских клиник и фармпредприятий.

Оборудование «Металл Строй» дает возможность создать аналоги. Например, в числе последних разработок приводной вал для комбайна, промежуточный вал для коробки передач импортного грузовика, гидрораспределитель для подводной лодки и элементы тормозной системы уникального гоночного автомобиля.

Барнаульская компания «Металл Строй» Фото: Анна Зайкова

Аддитивные технологии*

— В числе наших клиентов фармацевтические компании, которые столкнулись с необходимостью ремонта прессов для таблетирования. Это китайская техника, и запчасти, казалось бы, доступны. Но парадокс в том, что даже оригинальные запчасти к таблет-прессам не подходят, — улыбается Алексей Цайтлер. — Иногда приносят настолько поврежденную деталь, что невозможно представить ее первоначальный внешний вид, этакая завернутая в узел железка.

Решить эти головоломки позволяет симбиоз инструментального цеха и цеха аддитивных технологий, в котором установлено несколько 3D-принтеров и 3D-сканер. Последний визуализирует первоначальный вид и формирует цифровую модель детали. Далее по этой визуализации работают станки с ЧПУ.

Кстати, аналогичную последовательность действий можно применять в литейном производстве.

Если раньше делали мастер-модели вручную — лепили, вырезали из дерева, — и, как результат, получали отливки… с облоем**. То сейчас, благодаря новым технологиям, точные мастер-модели способен напечатать 3Д-принтер, а по ним можно изготовить формы для литья.

Это быстро и качество на высоком уровне. Для заказчиков компании, география которых не только наш округ, — это самые важные составляющие.

Барнаульская компания «Металл Строй» Фото: Анна Зайкова

Пластик , заменяющий металл

Аддитивные аппараты «Металл Строй» работают не только с пластиком. В ходу композитные материалы, которые содержат порошкообразные неорганические наполнители, например, стекловолокно. Композиты обладают необходимыми механическими свойствами, а определенные виды не уступают металлам.

Аддитивный участок «Металл Строй» оказывает и самостоятельные услуги. Здесь воспроизводят различные пластиковые запчасти: от импортных кофеварок до автомобилей. Профессиональная машина для варки бодрящего напитка стоит порядка 350 тыс. рублей. Поломка маленькой шестеренки выводит ее из строя. И владельцам кофемашин некуда обраться за помощью кроме как в «Металл Строй».

— Используя фотопечать, можно делать очень мелкие шестерни, точно выдерживая нужный размер, — уточняет технический директор.

Он, кстати, советует предпринимателям, решившим организовать массовое производство изделий на термопласт-автоматах, для начала обратиться к услугам «Металл Строй», чтобы получить с помощью 3Д-принтера готовый образец, проверить его работоспособность, и уже тогда начинать серийное производство.

Таков принцип работы китайской промышленности, спринтерский рывок которой ни у кого не вызывает сомнений.

Барнаульская компания «Металл Строй» Фото: Анна Зайкова

Индивидуальный подход

Для крупных заводов интересно только серийное производство, они «заточены» на узкие операции, которые выполняют в огромных количествах. Браться за изготовление одного, относительно недорогого, изделия для них невыгодно. А специалисты «Металл Строй» готовы «возиться» с одной деталью, и тут возникает вопрос: «В чем выгода»?

— Мы не отказываем нашим клиентам, даже если они ставят перед нами трудные задачи. Сегодня инструментальный цех предприятия работает в формате высокоточной хирургии, и на эти услуги высокий спрос, — говорит Алексей Цайтлер.

Таким образом, компания заняла уникальную нишу в индивидуальных услугах по обработке металлов, пластиков и композитов. А недавно здесь взялись за сложный продукт сельхозмашиностроения. Но эта уже другая история.

Барнаульская компания «Металл Строй». Фото: Анна Зайкова

Глоссарий * Аддитивные технологии (Additive Manufacturing) — метод создания трехмерных объектов, деталей или вещей путем послойного добавления материала: пластика, металла, бетона и, возможно, в будущем — человеческой ткани. Такие трехмерные или 3D-объекты создаются с помощью 3D-принтеров. ** Облой — излишки материала, остающиеся на детали после обработки.

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