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Жизнь

Уникальное алтайское озеро стало местом притяжения прекрасных белых лебедей

Лебеди из северной части Западной Сибири прилетают в заказник «Лебединый» в Советском районе. Сейчас на озере Светлом можно увидеть уже более трехсот птиц.

Птицы на озере Лебедином (Светлом).
Птицы на озере Лебедином (Светлом).
altaipriroda.ru

Как отмечают в Министерстве природных ресурсов и экологии Алтайского края, это единственное место в России, где лебеди остаются на зиму в зоне континентального климата.

«В заказник птицы прилетают в ноябре и разлетаются по окрестным водоемам. По мере их замерзания лебеди концентрируются на озере Светлом (температура воды зимой составляет плюс 4−6 градусов) и протоках реки Кокши. Улетают они в первой декаде апреля. Также на озерах остаются зимовать более двух тысяч диких уток», — уточняют в ведомстве.

Охраной и подкормкой водоплавающих птиц зимой занимаются специалисты краевого учреждения «Алтайприрода».

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