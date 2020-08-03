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Жизнь

Уникальной школьнице из Подмосковья губернатор подарил шикарный Мерседес

На днях стало известно об удивительной истории скромной школьницы из города Долгопрудное Московской области. Она стала победителем Европейской олимпиады по физике, за что получила неожиданный подарок.

Новый "Мерседес-Бенц" Е-Класса
Новый "Мерседес-Бенц" Е-Класса
архив ООО "ПМ-Авто"

Как сообщает «РГ», в европейской олимпиаде участвовали школьники из 57 стран, а победителем стала Алиса Бугрова из Подмосковья.

«Алиса, мы все тебя поздравляем. И в качестве признания твоего усердия и таланта хотим преподнести тебе вот этот подарок», — сказал Андрей Воробьев, вручая девушке ключи от автомобиля.

Глава региона также выразил надежду, что талант победительницы будет в полной мере реализован именно в Подмосковье.

Для вручения подарка Алису Бугрову пригласили в Солнечногорск — на завод Mercedes, который начал работать в прошлом году. Предприятие приостанавливало деятельность во время карантина, но возобновило производство в числе первых.

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