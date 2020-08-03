Уникальной школьнице из Подмосковья губернатор подарил шикарный Мерседес

Как сообщает «РГ», в европейской олимпиаде участвовали школьники из 57 стран, а победителем стала Алиса Бугрова из Подмосковья.

«Алиса, мы все тебя поздравляем. И в качестве признания твоего усердия и таланта хотим преподнести тебе вот этот подарок», — сказал Андрей Воробьев, вручая девушке ключи от автомобиля.