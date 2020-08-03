Уникальной школьнице из Подмосковья губернатор подарил шикарный Мерседес

Как сообщает «РГ», в европейской олимпиаде участвовали школьники из 57 стран, а победителем стала Алиса Бугрова из Подмосковья.
«Алиса, мы все тебя поздравляем. И в качестве признания твоего усердия и таланта хотим преподнести тебе вот этот подарок», — сказал Андрей Воробьев, вручая девушке ключи от автомобиля.
Глава региона также выразил надежду, что талант победительницы будет в полной мере реализован именно в Подмосковье.
Для вручения подарка Алису Бугрову пригласили в Солнечногорск — на завод Mercedes, который начал работать в прошлом году. Предприятие приостанавливало деятельность во время карантина, но возобновило производство в числе первых.