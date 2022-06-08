Унылый лось бродил по Нагорному парку в Барнауле и возвращался, когда люди его прогоняли, но в итоге уплыл

«На место незамедлительно выехали госохотинспекторы и обнаружили испуганного молодого лося бродившего по парку. Несколько раз пытались отогнать его на безопасное расстояние от людей по руслу реки Оби, но лось возвращался на излюбленное место туристов», — рассказали в ведомстве.

«Удивление жителей понять можно — лось в городе это событие. Но повышенное внимание людей мешает сопроводить животное в лес. Кроме того, животное крупное, его реакция в экстремальной ситуации может быть непредсказуемой, и люди могут пострадать. Для лесного жителя попасть в городскую среду — это стресс. Поэтому к спасению дикого животного уже подключились сотрудники полиции и специалисты ветеринарной службы», — добавили в министерстве.

Как уточняет ГТРК «Алтай», охотинспекторы выстрелили дважды в лося снотворным, но он не засыпал — ходил и покачивался.

В итоге вечером операция по выдворению лося закончилась тем, что он сам покинул пределы Барнаула — добрался до Оби, вошел в реку и уплыл в неизвестном направлении.

Ранее в Барнауле лось-автоподставщик кинулся под колеса на объездной.