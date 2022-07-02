2 июля
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Жизнь

Universal Pictures не представляет. Компания уходит из России

Американская киностудия Universal Pictures решила завершить свой бизнес в РФ и окончательно покинуть страну. Об этом сообщил Telegram-канал «Бюллетень кинопрокатчика».

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Владельцы кинотеатров в России получили письмо, в котором говорилось, что вся деятельность Universal Pictures будет прекращена в течение ближайших месяцев.

Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", — указано в письме компании.

В марте 2022 года голливудские мейджоры — Universal, Warner Bros., Disney, Sony и Paramount — заявили о временной остановке проката своих фильмов в России.

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