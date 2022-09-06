6 сентября
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Жизнь

Универсальный спортивный комплекс построили в Тальменке по инициативе «Единой России»

В райцентре Тальменка 3 сентября открыли новый спортивный объект. Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа (ФОКОТ) построили рядом со школой № 2. Он появился благодаря совместной работе регионального отделения партии «Единая Россия» и министерства спорта Алтайского края.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построили в Тальменке.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построили в Тальменке.
Источник фото: www.tal-alt.ru

На открытии побывал председатель комитета Алтайского Заксобрания по строительству, ЖКХ, транспорту и связи, депутат фракции «Единая Россия» от этой территории Игорь Панарин. Вместе с вице-губернатором Алтайского края и председателем регионального совета сторонников партии Игорем Степаненко, представителями администрации района, жителями села депутат оценил новый спортивный объект. Он включает в себя хоккейную коробку с трибунами, которая летом становится футбольным полем, беговую дорожку, уличные тренажеры и административное здание с раздевалками и тренерской комнатой.

Строительные работы финансировались за счет средств краевой адресной инвестиционной программы. Уличные тренажеры и другое оборудование для ФОКОТа получено из федерального центра в рамках реализации народной программы «Единой России».

«Сегодня завершен первый этап строительства многофункциональной площадки, которая отвечает самым современным требованиям. Работы выполнены в установленные сроки. На втором этапе будет построено административное здание с раздевалкой и тренерской комнатой. Уже сейчас все сельчане могут заниматься физкультурой, а спортсмены повышать уровень профессионального мастерства в новых условиях», — отметил Игорь Панарин.

Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построили в Тальменке.
Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построили в Тальменке.
Источник фото: www. tal-alt.ru

Кстати, спортивный объект стал подарком сельчанам к дню рождения района. В этот же день прошло чествование семей, ставших победителями премии «Общественное признание-2022» в рамках краевой эстафеты родительского подвига «Согрей теплом родительского сердца». Различные награды краевого и районного уровней также вручили отличившимся жителям района.

Еще один ФОКОТ по инициативе «Единой России» появится в селе Павловск Павловского района. Именно партия настояла на том, чтобы физкультурно-оздоровительные комплексы открытого типа строились в том числе и в сельских населенных пунктах. В ходе совместной работы с правительством РФ над проектом бюджета страны на 2021 — 2023 годы депутаты «Единой России» добились двукратного увеличения суммы на строительство ФОКОТов в сравнении с 2020 годом — с одного до двух миллиардов рублей.

Источник: altai-ter.er.ru

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