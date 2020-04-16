Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон.

Всю рабочую неделю с 20 по 27 апреля спикеры проекта в прямых эфирах на Youtube-канале Университета бизнеса и странице Университета на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будут рассказывать о том, как правильно вести и сохранить бизнес в кризис, на какие налоговые меры поддержки могут рассчитывать представители бизнеса, о техниках продаж в условиях кризиса, а также какие действия стоит предпринимать в текущей экономической ситуации.
Зарегистрироваться на марафон можно здесь.
Программа марафона:
Спикер: Денис Шешуков, бизнес-системщик, разработка и внедрение инструментов управления бизнесом через цели собственника, действующий кризисный управляющий, работающий с крупными предприятиями и МСБ.
Спикер: Дмитрий Кваша, спикер Торгово-промышленной палаты Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы», руководитель юридического бюро «Дмитрий Кваша и партнеры».
Спикер: Алексей Гудас, руководитель компании «Гудас и партнеры», практикующий юрист, эксперт, спикер Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ и Торгово-промышленной палаты РФ.
Спикеры:
- Татьяна Самохвалова, финансовый директор Polozov Group, профессиональный бухгалтер, налоговый консультант.
- Жанна Кивва, руководитель аудиторской практики Polozov Group, эксперт в сфере аудита коммерческих и некоммерческих организаций.
Спикеры:
- Давид Засеев, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, правовое сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций, выведение бизнеса из сложных финансовых ситуаций.
- Яна Орлова, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group, эксперт в области договорного права и корпоративных споров. Опыт в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства.
Спикер: Владимир Ефремов, директор филиала Группы компаний «ХОСТ» и управляющий партнер консалтинговой группы «Ладомиръ», член Гильдии маркетологов с 2016 г., эксперт по практическому увеличению прибыли и продаж в малом и среднем бизнесе.
Обучающий проект Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары.
Справка
ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».
Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.
Возрастное ограничение 18+