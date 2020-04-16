Университет бизнеса УРАЛСИБ приглашает предпринимателей на антикризисный онлайн-марафон.

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в онлайн-марафоне по поддержке бизнеса в условиях кризиса. Марафон будет интересен предпринимателям и руководителям бизнеса.

Всю рабочую неделю с 20 по 27 апреля спикеры проекта в прямых эфирах на Youtube-канале Университета бизнеса и странице Университета на официальном сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ» будут рассказывать о том, как правильно вести и сохранить бизнес в кризис, на какие налоговые меры поддержки могут рассчитывать представители бизнеса, о техниках продаж в условиях кризиса, а также какие действия стоит предпринимать в текущей экономической ситуации.

Зарегистрироваться на марафон можно здесь.

Программа марафона:

20.04 в 12:00 — «Роль собственника в бизнесе в кризис» Спикер: Денис Шешуков, бизнес-системщик, разработка и внедрение инструментов управления бизнесом через цели собственника, действующий кризисный управляющий, работающий с крупными предприятиями и МСБ.

21.04 в 12:00 — «Топ 7 экстренных мер для сохранения бизнеса в условиях кризиса» Спикер: Дмитрий Кваша, спикер Торгово-промышленной палаты Москвы, ГБУ «Малый бизнес Москвы», руководитель юридического бюро «Дмитрий Кваша и партнеры».

22.04 в 12:00 — «Взыскание долгов , ликвидация и банкротство» Спикер: Алексей Гудас, руководитель компании «Гудас и партнеры», практикующий юрист, эксперт, спикер Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ и Торгово-промышленной палаты РФ.

23.04 в 11:00 — «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Налоговые и бухгалтерские аспекты Спикеры: Татьяна Самохвалова , финансовый директор Polozov Group , профессиональный бухгалтер , налоговый консультант.

, финансовый директор Polozov Group профессиональный бухгалтер налоговый консультант. Жанна Кивва, руководитель аудиторской практики Polozov Group , эксперт в сфере аудита коммерческих и некоммерческих организаций.

24.04 в 11:00 — «Как работать бизнесу в условиях эпидемии?» Правовые аспекты Спикеры: Давид Засеев , ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group , правовое сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций , выведение бизнеса из сложных финансовых ситуаций.

, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group правовое сопровождение коммерческих и некоммерческих организаций выведение бизнеса из сложных финансовых ситуаций. Яна Орлова, ведущий юрист арбитражной практики Polozov Group , эксперт в области договорного права и корпоративных споров. Опыт в сфере гражданского и арбитражного судопроизводства.

27.04 в 11:30 — «Точные действия в продажах во время кризиса» Спикер: Владимир Ефремов, директор филиала Группы компаний «ХОСТ» и управляющий партнер консалтинговой группы «Ладомиръ», член Гильдии маркетологов с 2016 г., эксперт по практическому увеличению прибыли и продаж в малом и среднем бизнесе.

Обучающий проект Университета бизнеса Банка УРАЛСИБ помогает начинающим и опытным бизнесменам бесплатно получать необходимые знания для старта и развития бизнеса. В числе преподавателей как профессиональные коучи, так и успешные бизнесмены. Уже сейчас вы можете посмотреть записи лекций и зарегистрироваться на новые семинары.

Справка

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Банку присвоены рейтинги международных рейтинговых агентств: «ВB-" Fitch Ratings, «B» Standard&Poor's и «B2» Moody’s Investors Service, а также рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ-" (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «ВВВ+.ru».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 46 регионах и по состоянию на 1 марта 2020 года насчитывает: 6 филиалов, 272 точки продаж, 1 547 банкоматов, 528 платежных терминалов. Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» — единое технологическое решение для банков-партнеров.

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