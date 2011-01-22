Преимущества системы управления бизнес-процессами BPMS Comindware
Технологическая поддержка на платформе Low-code представляет значимую часть управленческой схемы. Цифровое управление бизнес-процессами в BPM-системе Comindware обеспечивает компании конкурентные преимущества. Инновационный продукт отвечает современным запросам:
- предоставляет онлайн инструменты для организации моделирования, исполнения, контроля и анализа выполнения основных или вспомогательных задач предприятия;
- оставляет пространство для нестандартных решений и творческой работы без привязки к жестким алгоритмам;
- обеспечивает самостоятельную корректировку и настройку приложений аналитиками без помощи программистов.
Наличие мобильной версии дополняет ценность продукта компании Comindware Business Application Platform.
Работа BPM-системы управления бизнес-процессами
Установка демо-версии помогает пользователям оценить, как работает BPM-система на практике. На стадии моделирования программа выстраивает логичную схему действий, определяет исполнителей, распределяет задания между сотрудниками и последовательность исполнения, находит нужные базы данных. На этапе исполнения программа отслеживает работу, своевременно переключает задание для обработки следующему сотруднику, исключает путаницу.
Контрольные функции предусматривают отслеживание текущей стадии исполнения, анализ прохождения предыдущих этапов, определение следующей задачи. Руководители отделов в рамках своих полномочий оперативно получают уведомления о возникших задержках, просматривают информацию о действующих или завершенных процессах.
Собранная статистика помогает выявить слабые места, оценить эффективность каждого сотрудника, распределить обязанности. Пользователям доступно редактирование схем без остановки работы, добавление или исключение определенных этапов.
Установка платформы Low-code позволяет реализовать методику процессного управления, рационально использовать ресурсы, координировать действия всех подразделений предприятия.