Управлению Росгвардии по Алтайскому краю представили нового начальника

15 мая руководителя представил губернатору края Виктору Томенко временно исполняющий обязанности в должности командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Марков.
Томенко и Марков отметили, что крае подразделения Росгвардии совместно с правительством успешно решают задачи по обеспечению общественного порядка.
Александр Сафонов родился в 1976 году в Омской области. В органах внутренних дел служит с 1999 года. До перевода в Алтайский край работал заместителем начальника управления Росгвардии по Омской области по материальному и техническому обеспечению.
С февраля 2020 года он исполнял обязанности начальника управления Росгвардии по Алтайскому краю.