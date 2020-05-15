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Жизнь

Управлению Росгвардии по Алтайскому краю представили нового начальника

12 мая президент России Владимир Путин назначил на должность начальника управления Росгвардии по Алтайскому краю полковник полиции Александра Сафонова, сообщила пресс-служба краевого правительства.

Росгвардия.
Росгвардия.
22.rosgvard.ru

15 мая руководителя представил губернатору края Виктору Томенко временно исполняющий обязанности в должности командующего Сибирским округом войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-лейтенант Николай Марков.

Томенко и Марков отметили, что крае подразделения Росгвардии совместно с правительством успешно решают задачи по обеспечению общественного порядка.

Александр Сафонов родился в 1976 году в Омской области. В органах внутренних дел служит с 1999 года. До перевода в Алтайский край работал заместителем начальника управления Росгвардии по Омской области по материальному и техническому обеспечению.

С февраля 2020 года он исполнял обязанности начальника управления Росгвардии по Алтайскому краю.

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