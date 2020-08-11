Управляющий банком «Открытие» на Алтае вновь стала Директором года

Эльвира Вебер, управляющий банком « Открытие » в Алтайском крае, вошла в число победителей регионального конкурса «Директор года. Алтайский край». По итогам 2019 года этого звания удостоены 30 руководителей различных отраслей бизнеса региона. Этого статуса она удостаивается уже четвертый год подряд.

При выборе победителей жюри конкурса оценивает качество продукции предприятий и ее конкурентоспособность на рынке, а также популярность среди потребителей. Многие победители конкурса ежегодно подтверждают свой статус, постоянно движутся вперёд, невзирая на обстоятельства.

В числе лучших управленцев края: строители, врачи, промышленники, аграрии, банкиры, руководители торговых компаний. На участие в конкурсе было подано около 200 заявок, из которых было выбрано 30 победителей.

Чтобы руководителю получить медаль «Директор года. Алтайский край» его предприятие должно показать рост по сравнению с прошлым годом в размерах объёмов производств, заработной платы, отчислений в бюджет.

Александр Климин,

заместитель председателя правительства Алтайского края :

Лидеры определены практически в каждой отрасли экономики края. За такими руководителями будущее: совершенствуясь, они направляют к успеху свои предприятия, становятся примерами для коллег, вносят вклад в развитие региона.

Справка

Конкурс проводится при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители конкурса — Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский банковский союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса — Маркетинговая мастерская Алексея Беловолова .С 2003 по 2019 год 218 руководителей предприятий получили почётное звание «Директор года. Алтайский край».

ПАО Банк «ФК Открытие»