Управляющий банком «Открытие» на Алтае вновь стала Директором года

При выборе победителей жюри конкурса оценивает качество продукции предприятий и ее конкурентоспособность на рынке, а также популярность среди потребителей. Многие победители конкурса ежегодно подтверждают свой статус, постоянно движутся вперёд, невзирая на обстоятельства.
В числе лучших управленцев края: строители, врачи, промышленники, аграрии, банкиры, руководители торговых компаний. На участие в конкурсе было подано около 200 заявок, из которых было выбрано 30 победителей.
Чтобы руководителю получить медаль «Директор года. Алтайский край» его предприятие должно показать рост по сравнению с прошлым годом в размерах объёмов производств, заработной платы, отчислений в бюджет.
Александр Климин,
заместитель председателя правительства Алтайского края :
Лидеры определены практически в каждой отрасли экономики края. За такими руководителями будущее: совершенствуясь, они направляют к успеху свои предприятия, становятся примерами для коллег, вносят вклад в развитие региона.
Справка
Конкурс проводится при поддержке Правительства Алтайского края. Учредители конкурса — Союз промышленников Алтайского края, Союз агропромышленных формирований Алтайского края, Алтайский банковский союз, Алтайский союз предпринимателей, Союз строителей и инвесторов Алтайского края. Организатор конкурса — Маркетинговая мастерская Алексея Беловолова .С 2003 по 2019 год 218 руководителей предприятий получили почётное звание «Директор года. Алтайский край».