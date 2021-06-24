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Жизнь

Управляющий сети магазинов на Алтае украл 200 тыс. рублей и проиграл на ставках

В Алтайском крае задержали подозреваемого в краже крупной суммы денег из сейфа магазина, сообщает региональное МВД.

Управляющий сети магазинов украл деньги. Алтайский край.
Управляющий сети магазинов украл деньги. Алтайский край.
22.мвд.рф.

В полицию с жалобой на пропажу денег обратился директор одного из магазинов крупной торговой сети, расположенного в Мамонтовском районе.

«Из сейфа в служебном помещении похищена крупная денежная сумма — 200 000 рублей», — рассказали в ведомстве.

Подозреваемого нашли быстро — 39-летний мужчина, который работает управляющим розничной сети.

Управляющий сети магазинов украл деньги. Алтайский край.
Управляющий сети магазинов украл деньги. Алтайский край.
22.мвд.рф.

Задержанный пояснил, что деньги проиграл, делая ставки в букмекерских конторах на спортивные мероприятия.

Мужчина проиграл не только личные, но и похищенные деньги — в общем около 600 тыс. рублей. Оставшиеся 32 тысячи полицейские изъяли.

Азартного жителя Алтая отправили под подписку о невыезде. За кражу денег ему грозит до 2 лет лишения свободы.

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