Ураган в США: NASA показали устрашающее видео «Флоренс» из космоса

Ураган в США вплотную подошел к Восточному побережью Соединенных Штатов. Первыми под удар «Флоренс» попадут прибрежные города штата Северная Каролина. Ожидается, что ураган вызовет обильные осадки и приведет к затоплению обширных территорий.
Дональд Трамп 11 сентября 2018 объявил о введении режима чрезвычайного положения в Виргинии, Северной и Южной Каролине. В твиттере он написал, что ураган «выглядит очень плохо».
To the incredible citizens of North Carolina, South Carolina and the entire East Coast - the storm looks very bad! Please take all necessary precautions. We have already began mobilizing our assets to respond accordingly, and we are here for you! pic.twitter.com/g74cyD6b6K— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 сентября 2018 г.
Власти трех штатов, в которых объявлен режим ЧП, приняли решение об эвакуации жителей некоторых районов в связи с приближением шторма.