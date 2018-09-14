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Ураган в США: NASA показали устрашающее видео «Флоренс» из космоса

NASA показали видео урагана «Флоренс» из космоса. По последним данным, его категория снизилась до второй с четвертой из пяти возможных, пишет Голос Америки. Но новый ураган в США все равно может привести к катастрофическим последствиям.

Ураган в США. "Флоренс"
Ураган в США. "Флоренс"
СС0

Ураган в США вплотную подошел к Восточному побережью Соединенных Штатов. Первыми под удар «Флоренс» попадут прибрежные города штата Северная Каролина. Ожидается, что ураган вызовет обильные осадки и приведет к затоплению обширных территорий.

Дональд Трамп 11 сентября 2018 объявил о введении режима чрезвычайного положения в Виргинии, Северной и Южной Каролине. В твиттере он написал, что ураган «выглядит очень плохо».

Власти трех штатов, в которых объявлен режим ЧП, приняли решение об эвакуации жителей некоторых районов в связи с приближением шторма.

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