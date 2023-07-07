Ураганный ветер и град обрушатся на Алтайский край в выходные

О погоде в Алтайском крае и Барнауле в предстоящие выходные 8 и 9 июля рассказал краевой Гидрометцентр .

"В курсе 22"

Погода в Алтайском крае 8 июля

Температура ночью составит целых +12...+17 градусов.

Но несмотря на теплую погоду, ночные прогулки придется отложить.

Местами в регионе кратковременные дожди, грозы, а кое-где сильные дожди, ливни, град. В утренние часы местами туман.

Ветер юго-западный 3-8 м/с, местами порывы до 16 м/с, при грозах в начале ночи местами шквалы до 18-23м/с.

Днем воздух прогреется до +24...+29 градусов.

Жителей региона также ожидают кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни, град.

Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 17 м/с, при грозах местами шквалы до 18-23м/с.

Сильный град, похожий на снег с дождем, выпал в Барнауле 16.11.2022. Altapress.ru, предоставлено altapress.ru.

Погода в Барнауле 8 июля

Ночью столбик термометр покажет от +14 до +16 градусов.

В конце ночи горожан застанут кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Температура днем - +25...+27 градусов. И снова кратковременный дождь и гроза. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Град в центре Барнаула. altapress.ru.

Погода в Алтайском крае 9 июля

Ночью температура составит от +12 до +17 градусов. Местами кратковременные дожди, грозы.

Ветер западный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Температура днем - +24...+29 градусов. Ветер западный 5-10м/с, местами порывы до 16м/с.

Местами кратковременные дожди, грозы. А в восточных районах ожидают град.

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния. CC0

Погода в Барнауле 9 июля

Температура ночью - +14...+16 градусов. Кратковременный дождь, гроза. Ветер западный, 3-8 м/с.

Днем же столбик термометра стабильно покажет +25...+27 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с.

Во второй половине дня будет кратковременный дождь, возможна гроза.