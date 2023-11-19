19 ноября
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Жизнь

Ураганный ветер из Западной Сибири идет на восток

Как сообщает ведущий специалист центра погоды "Фобос", ветер движется в сторону в Якутию и Прибайкалье.

Облака, небо, ветер.
Облака, небо, ветер.
СС0

Однако, как отметили "РБК", он слабеет и ко вторнику непогода прекратится.

Евгений Тишковец также отметил, что в европейской части России не предвидится таких сильных порывов ветра.

Ранее мы сообщали о похолодании в шести регионах России.

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