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Ураганный ветер привел к разрушительным пожарам в Алтайском крае

Вечером 28 октября во многих районах Алтайского края и пригороде Барнаула произошли серьезные пожары. Ситуацию усугубил сильный ураганный ветер, скорость которого достигала 25−28 метров в секунду.

Пожары в Алтайском крае 28 октября 2018.
Пожары в Алтайском крае 28 октября 2018.
Barnaul22

О серьезных пожарах в соцсетях сообщили жители Курьинского, Алейского, Змениногорского, Заринского и других районов.

Из сообщений пользователей соцсетей:

Трасса Усть-Калманка — Алейск, горят поля: видимость ноль, огонь через дорогу, дышать нечем!

Сильный огонь возле Заринска.

Пожар у с.Бобровка. Горит трава. Пожарные на месте работают, но очень сильный ветер.

За Курьей в сторону Змеиногорска страшный пожар, степь горит. И такая буря страшная.

По словам очевидцев, в районе 22−23 часов начались дожди, которые улучшили ситуацию — во многих районах пожары удалось погасить.

На сайте ГУ МЧС по Алтайскому краю, по данным на 0.02 29 октября сообщалось только о пожарах в Курьинском районе. По данным ведомства, на тушение пожара, произошедшего в районе привлекалась 21 единица техники и 87 человек. Сообщение о возгорании поступило в 12:20, в 22:00 пожар ликвидировали.

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