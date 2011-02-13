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Жизнь

Уралец в образе женщины поборется за сердце московского стоматолога на шоу «Холостяк»

Телеканал ТНТ объявил о запуске нового весеннего сезона шоу «Холостяк», в котором одна из девушек будет с сюрпризом, сообщает телеканал «360».

Zaki - модель-андрогин.
Zaki - модель-андрогин.
instagram.com/zaki_lucky.

Главным героем станет Антон Криворотов, получивший образование стоматолога в США и России. Об этом говорится в анонсе на сайте ТНТ.

Молодой человек — один из немногих врачей, специализирующихся на гнато-нейромышечной стоматологии. В мире работают не более сотни лицензированных специалистов этого профиля.

Он живет в Москве и ездит по всему миру с лекциями и семинарами. Дед завидного холостяка Александр Евдокимов создал отечественную школу стоматологии, его именем назван Московский государственный медико-стоматологический университет.

На шоу Антону предстоит найти свою половину среди 25 участниц. Добиваться его руки и сердца будет мужчина — Заки Мусин.

В модельный бизнес «невеста с сюрпризом» попал в 19 лет, вдохновившись телепроектом «Топ-модель по-русски». Он взял себе новое имя Zaki и уехал покорять Москву, где вошли в моду модели-андрогины.

27-летний парень в соцсетях пишет о себе исключительно в женском роде, но утверждает, что не делал хирургических операций.

Новый сезон «Холостяка» стартует на ТНТ весной.

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