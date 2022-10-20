«Уральские пельмени» поиграли в боулинг в Барнауле

«Сегодня ночью „Уральские пельмени“ были в нашем городе. Мы были в „Европа-Боулинг“ и они зашли поиграть. Божечки, как было приятно! Они фотались со всеми желающими! Отличные ребята!», — рассказала восторженная фанатка и поделилась фотографиями в Barnaul22.
19 октября «Уральские пельмени» выступали в Тетре драмы им. Шукшина в Барнауле.
В комментариях барнаульцы разделили радость фанатки. Некоторые даже выразили сожаление, что не смогли попасть на шоу.
«Жаль, не попали к ним, так хотелось сходить. Вот была б программа на выходные дни, обязанности бы посетили. Поделитесь впечатлениями, кто был на концерте?», — спросил девушка в комментариях.
Ранее на Алтай приезжала «самая красивая» из «Уральских пельменей». Тажке в Алтайский край приезжал Вячеслав Мясников, он был на Евдокимовском фестивале.