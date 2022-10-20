20 октября
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Жизнь

«Уральские пельмени» поиграли в боулинг в Барнауле

«Уральские пельмени» приехали в Барнаул, чтобы провести выступление 19 октября. Однако, как выяснили горожане, они еще и заскочили в боулинг в ТРЦ «Европа». Счастливые барнаульцы поделились фотографиями с телезвездами.

"Уральские пельмени" в Барнауле.
"Уральские пельмени" в Барнауле.
Barnaul22.

«Сегодня ночью „Уральские пельмени“ были в нашем городе. Мы были в „Европа-Боулинг“ и они зашли поиграть. Божечки, как было приятно! Они фотались со всеми желающими! Отличные ребята!», — рассказала восторженная фанатка и поделилась фотографиями в Barnaul22.

19 октября «Уральские пельмени» выступали в Тетре драмы им. Шукшина в Барнауле.

В комментариях барнаульцы разделили радость фанатки. Некоторые даже выразили сожаление, что не смогли попасть на шоу.

«Жаль, не попали к ним, так хотелось сходить. Вот была б программа на выходные дни, обязанности бы посетили. Поделитесь впечатлениями, кто был на концерте?», — спросил девушка в комментариях.

Ранее на Алтай приезжала «самая красивая» из «Уральских пельменей». Тажке в Алтайский край приезжал Вячеслав Мясников, он был на Евдокимовском фестивале.

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