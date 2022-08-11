На всероссийскую экологическую акцию на Телецком озере приедет «самая красивая» из «Уральских пельменей»

Активисты соберутся на Телецком озере 12 августа, чтобы очистить его по программе «Вода России».

Олег Хорохордин,

глава Республики Алтай:

Телецкое озеро — не только объект Всемирного природного наследия ЮНЕСКО, но и настоящая жемчужина нашей страны. Это один из чистейших водоемов во всем мире, и мы должны сделать все возможное для того, чтобы сохранить его кристальную чистоту и уникальность. Акция «Вода России», которая проходит в рамках нацпроекта «Экология», безусловно, поможет нам в этом.

За последние три года на территории Республики Алтай в акции приняли участие более 16 тыс. человек. Они очистили более 700 км береговой полосы.

Среди тех, кто проведет «генеральную убоку» Телецкого озера, будут ио министра туризма в регионе Айлан Сумачаков, а также телеведущая и амбассадор акции «Вода России» Юлия Михалкова. Она с 2009 до 2019 год была участницей шок «Уральские пельмени».

После этого волонтеров ждут концертная программа, угощения, лотерея, конкурсы и мастер-классы.

Ранее Телецкое озеро назвали одним из самых мистических мест в России.