Ураза-Байрам 2020: в чем суть праздника и как правильно провести этот день

Ураза-Байрам — важный праздник у мусульман. В 2020 году он наступает 24 мая. Это торжество по случаю окончания поста в священный месяц Рамадан. Рассказываем, как правильно провести этот день в 2020 году.

В чем суть Ураза-Байрам

Ураза-Байрам — это праздник окончания поста. Он отмечается после завершения Рамадана —священного для мусульман месяца.

В богословской терминологии в исламе Ураза-Байрам называется Идуль-фитр — праздник разговения. Это второй по важности праздник после Курбан-Байрам — праздника жертвоприношения.

В ночь перед праздником необходимо помолиться — читать дополнительные намазы, Коран и славить Бога, а утром — посетить праздничную молитву и проповедь.

Мечеть. Ислам ССО

Что нужно делать на Ураза-Байрам?

К празднику начинают готовиться накануне. Люди убираются дома и во дворе, а также готовят праздничные блюда.

Обязательным ритуалом сегодня считается раздача милостыни, денег или еды. Это может загладить ошибки, которые человек допустил во время поста.

Перед Уразой мусульмане совершают полное омовение. После надевают свои лучшие наряды и ходят в гости к родственникам и знакомым. Дарят подарки, улыбки и наилучшие поздравления.