Ургант пошутил над пенсией отца, назвав его «одним из самых крутых прожигателей жизни»

Телеведущий Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над пенсией отца, актера Андрея Урганта, сравнив его с основателем журнала «Playboy» Хью Хефнером.

Ранее артист Андрей Ургант озвучил размер своей пенсии — 17,5 тыс. рублей в месяц. По его словам, для него эта сумма незначительная, поскольку он может потратить ее за один день.

Ивана удивило, что его отец может потратить пенсию за один день.

«Я как сын счастлив, что отец вошел в тройку самых крутых прожигателей жизни… пенсионеров», — сказал Иван.

Он сравнил отца с 76-летним лидером рок-группы The Rolling Stones Миком Джаггером и шеф-редактором журнала «Playboy» Хью Хефнером, который скончался в 91 год в 2017 году.