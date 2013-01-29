Ургант пошутил про надбавку к пенсии омского экс-губернатора в 224 тысячи в месяц

Напомним, Полежаеву назначили пенсию за выслугу лет вдобавок к той, что он уже получает. Такую выплату он заимел с 1 января 2020 года.

«По распоряжению министерства труда и социального развития Омской области бывший губернатор Омской области Леонид Полежаев будет получать ежемесячную доплату к пенсии в размере около 225 тысяч рублей. А кто новости для монолога у нас выбирает? Я говорил: нужны смешные какие-то новости, курьезные. А это просто новость. Вот новость тоже из Омска. Житель Омска с целью пошутить поджег гениталии своего друга. Я повторно обращаюсь к редакторам. Ребята, вторая новость из Омска — и ничего интересного, — ну что там в Омске?» — сказал Ургант.

Что касается поджега гениталий, то, как отмечает издание, данный случай произошел в ноябре 2019 года, но известен он стал накануне.

Двое мужчин 57 лет устроили застолье. Один из них уснул, а второму стало скучно. Он подошел к приятелю и зажигалкой поджег ему штаны посередине. Синтетическая одежда вспыхнула мгновенно.

Примечательно, что после того как с пламенем удалось справиться, друзья решили запить стресс алкоголем и продолжили посиделки. И только спустя пару дней пострадавший отправился в больницу.

Врачи обнаружили у мужчины 50% ожогов тела — ягодиц, промежностей бедер, половых органов, обеих ног, а также выявили острую ожоговую токсемию.