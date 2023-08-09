Уродливые грибы массово замечают на Алтае

Страшно красивые грибы настоящая находка для фотографа.
Одно название "дьявольский зуб" чего стоит.
Белый гриб внешне напоминает кусок ваты с каплями густой крови. Такой есть точно не захочется. Да и не надо - он ядовитый.
Гиднеллум Пека - научное название этого кровавого красавчика. С помощью красной жидкости убивает мелких насекомых, которыми и питается.
Помимо этой находки, на глаза заядлых грибников часто попадаются черные лисички, яркие желтые клавулинопсисы и краснокнижный гриб оленьи рожки.
Ранее atapress.ru выяснил, сколько стоят в Барнауле лисички и обабки .