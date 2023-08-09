9 августа
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Жизнь

Уродливые грибы массово замечают на Алтае

Алтайские грибники все чаще стали замечать необычные грибы.

грибы
грибы
в курсе 22

Страшно красивые грибы настоящая находка для фотографа.

Одно название "дьявольский зуб" чего стоит.

Белый гриб внешне напоминает кусок ваты с каплями густой крови. Такой есть точно не захочется. Да и не надо - он ядовитый.

Гиднеллум Пека - научное название этого кровавого красавчика. С помощью красной жидкости убивает мелких насекомых, которыми и питается.

Помимо этой находки, на глаза заядлых грибников часто попадаются черные лисички, яркие желтые клавулинопсисы и краснокнижный гриб оленьи рожки.

Ранее atapress.ru выяснил, сколько стоят в Барнауле лисички и обабки .

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