Уродливые грибы массово замечают на Алтае

Алтайские грибники все чаще стали замечать необычные грибы.

Страшно красивые грибы настоящая находка для фотографа.

Одно название "дьявольский зуб" чего стоит.

Белый гриб внешне напоминает кусок ваты с каплями густой крови. Такой есть точно не захочется. Да и не надо - он ядовитый.

Гиднеллум Пека - научное название этого кровавого красавчика. С помощью красной жидкости убивает мелких насекомых, которыми и питается.

Помимо этой находки, на глаза заядлых грибников часто попадаются черные лисички, яркие желтые клавулинопсисы и краснокнижный гриб оленьи рожки.

Ранее atapress.ru выяснил, сколько стоят в Барнауле лисички и обабки .